(Di lunedì 13 giugno 2022). Acontinua l’egemonia di: è infatti Gianfrancoildelper il quinquennio 2022-2027. Si allungherà così a 25 anni la durata dell’amministrazione della lista civica, iniziata nel 2002 con Eugenio Cavagnis: dopo i suoi due mandati era toccato poi a Claudio Cancelli raccogliere il testimone, per un altro decennio alla guida di. E ora è il turno diche alla urne ha avuto la meglio su Giovanni Morlotti (centrodestra) praticamente in tutte le sezioni a esclusione della undicesima, quella di Lonno. Sin dai primi minuti dello spoglio è apparso chiaro come l’ago della bilancia pendesse con decisione dalla parte di: ampia infatti la ...

Pubblicità

BergamoNews.it

...6), mentre tra gli uomini in 3 scendono sotto il muro degli 11 secondi:Davide Cristaldi (... Classifiche complete: fidalsondrio.it/event/pista - provinciale - 2022 - 05 - 08/ A(Bergamo) ...A ridosso della coppia milanese - comasca troviamo il quartetto composto da Persico Stampi... Begni Impianti Ospitaletto e Coperture Baj Valceresio Arcisate, con quest'ultima chea ... A Nembro vince ancora Paese Vivo, quinto mandato consecutivo: Ravasio nuovo sindaco Dalle 14 di lunedì 13 giugno è iniziato lo spoglio delle schede elettorali per le elezioni comunali in 17 paesi della Bergamasca. A Leffe (Marco Gallizioli di “Nuovi orizzonti per Leffe e la sia valle ...Ospiti di "Migliori di Così - Festival delle Rinascite" il giornalista Isaia Invernizzi e la redattrice Ludovica Lugli. Isaia Invernizzi è un giornalista bergamasco che lavora per Il Post. Già da giov ...