A Napoli e in Campania una politica che inquieta

(Di lunedì 13 giugno 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 7 giugno all’interno della rubrica “Spigolature”. di Ermanno Corsi Mala tempora currunt dicevano i nostri padri latini e, per dimostrare che non era una “finta lamentela”, aggiungevano sùbito che “rischi anche peggiori si stanno preparando…”. Per risollevare un po’ il morale, a Trento operatori e studiosi di Economia mondiale (8 premi Nobel, 75 relatori accademici, il gotha dell’intelligenza internazionale), non hanno voluto riunirsi secondo le modalità tradizionali. Hanno pensato di dar vita a un “Festival” nel senso meno paludato di quanto la materia proposta avrebbe richiesto. Perciò lavori inframezzati con manifestazioni di vario genere, ma leggere, accattivanti e “dilettevoli”. Scopo principale (pur di fronte a problemi che per Dante avrebbero fatto “tremare le vene e i polsi”), quello di imparare a “divertirsi ...