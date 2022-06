A Milano le foto di Dora Maar che andranno all' asta a Parigi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) - Ultimi giorni per vedere, nella sede milanese di Artcurial, la selezione di lotti dell', inédits, fonds photographique” cheina fine mese. Nota come compagna di Pablo Picasso, che l'ha ritratta nel celeberrimo “Donna che Piange”,era a tutti gli effetti una dei membri più influenti del gruppo dei surrealisti. In mostra sono esposte 750 immaginigrafiche divise in 400 lotti, compresi negativi e prove contatto. La maggior parte delle opere presentate sono inedite, immagini personali realizzate durante gli anni trascorsi con Picasso e la mostra rappresenta un'occasione per il pubblico italiano di conoscere questo insieme straordinario di lavori.