A Milano il primo festival al mondo dedicato al ciclo mestruale: “Ancora oggi è visto come un tabù”. Ecco tutti i dettagli (Di lunedì 13 giugno 2022) È il primo festival al mondo dedicato all’evento che accompagna gran parte dell’esistenza delle donne. Il ciclo. Accade all’universo femminile una volta al mese, da sempre, eppure è un argomento sul quale grava Ancora un alone di “mistero”. Una sorta di imbarazzo che va di là della riservatezza. Il 26,5 per cento delle donne si vergogna solo a parlarne. Su questi presupposti debutta il festival del ciclo mestruale, a Milano. Le date: 17, 18 e 19 giugno. I luoghi: gli spazi di Mare Culturale Urbano, Nuovo Armenia e Rob De Matt. C’è bisogno di parlare oggi, pubblicamente, di questo tema? Chi l’ha organizzato dice di sì. Perché fino a oggi la discussione era quasi preclusa sulla base di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) È ilalall’evento che accompagna gran parte dell’esistenza delle donne. Il. Accade all’universo femminile una volta al mese, da sempre, eppure è un argomento sul quale gravaun alone di “mistero”. Una sorta di imbarazzo che va di là della riservatezza. Il 26,5 per cento delle donne si vergogna solo a parlarne. Su questi presupposti debutta ildel, a. Le date: 17, 18 e 19 giugno. I luoghi: gli spazi di Mare Culturale Urbano, Nuovo Armenia e Rob De Matt. C’è bisogno di parlare, pubblicamente, di questo tema? Chi l’ha organizzato dice di sì. Perché fino ala discussione era quasi preclusa sulla base di ...

Eurosport_IT : MILANO TORNA AVANTI NELLA SERIE! ???? L'Olimpia ritrova una super fase offensiva e arriva il primo successo davanti… - getogepi : pensando di tornarmene a casa il primo luglio per andare al pride a milano il 2 ?? i miei mi amm4zzano come minimo v… - FQMagazineit : A Milano il primo festival al mondo dedicato al ciclo mestruale: “Ancora oggi è visto come un tabù”. Ecco tutti i d… - maryfagi : RT @DelpapaMax: @gandolag @PdMilano @pdnetwork Majorino è il primo responsabile di questo stato di cose. Tutti lo sanno e nessuno a Milano… - TuttoSuMilano : RT @AnnaMaritati: @Cristin70683700 @LiaQuartapelle Ed infatti, Marilena Grassadonia lo disse chiaramente nel suo intervento alla manifestaz… -