“A Mercedesz l’ho detto” Isola | Edoardo Tavassi esce dall’infermeria e spiega tutto a Carmen

I naufraghi dell'Isola dei Famosi stanno trascorrendo i giorni che li separano dalla finale del 27 giugno su Playa Ultimo Sfuerzo: la fatica e la fame si fanno sentire, ma molti di loro stanno stringendo i denti in vista degli ultimi appuntamenti. Sulla spiaggia ha fatto rientro dopo alcuni giorni in infermeria Edoardo Tavassi. La sua assenza si era resa necessaria per un problema a un dente. Nel daytime dello scorso 8 giugno la produzione aveva fatto sapere: "Edoardo Tavassi e Marco Cucolo sono temporaneamente assenti per accertamenti medici". Nel caso del fratello di Guandalina Tavassi, la madre Emanuela Fuin ha precisato su Instagram: "Edoardo sta bene, tornerà in un paio di giorni. Deve solo curare un dente".

