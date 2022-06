A esami terza media e maturità mascherina solo raccomandata (Di lunedì 13 giugno 2022) Agli esami di stato, sia del primo che del secondo ciclo, verrà meno l'obbligo di indossare la mascherina, che verrà solo raccomandata. Sarà dunque proposta una norma al prossimo Consiglio dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Aglidi stato, sia del primo che del secondo ciclo, verrà meno l'obbligo di indossare la, che verrà. Sarà dunque proposta una norma al prossimo Consiglio dei ...

Pubblicità

TgLa7 : ++ A #esami terza media e maturità #mascherina solo raccomandata ++ - Agenzia_Ansa : Maturità: i ragazzi ucraini potranno essere esonerati dagli esami di Stato. Anche da quelli di terza media, decide… - donyp00288476 : RT @roxsasso: Cari studenti, una buona notizia: non sarete costretti ad indossare le #mascherine agli esami di terza media e alla maturità,… - _xenio_ : RT @roxsasso: Cari studenti, una buona notizia: non sarete costretti ad indossare le #mascherine agli esami di terza media e alla maturità,… - MarinellaU : RT @roxsasso: Cari studenti, una buona notizia: non sarete costretti ad indossare le #mascherine agli esami di terza media e alla maturità,… -