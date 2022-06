“A Dubai il personale si trova perché non c’è il Reddito di cittadinanza”. L’intervista omette gli sfruttati dagli Emirati e indigna i social (Di lunedì 13 giugno 2022) “Attenzione, che forse abbiamo un vincitore tra tutti gli articoli presenti e passati sul Reddito di cittadinanza”. Inizia così uno dei tanti tweet che commentano L’intervista di Repubblica a un pizzaiolo italiano titolare di un ristorante a Dubai, dove a differenza dell’Italia “di personale ce n’è in abbondanza”. E aggiunge: “Penso che la differenza principale la si debba accreditare al Reddito di cittadinanza“. Lui pensa, il quotidiano ci fa il titolo, qualcuno non ci sta e twitta “la famosa Repubblica di Dubai”. Purtroppo c’è ben poco da ridere, perché gli Emirati Arabi Uniti non brillano certo per il loro diritto del lavoro. Nel paese l’80 per cento della popolazione è costituito da lavoratori migranti e il 90 per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) “Attenzione, che forse abbiamo un vincitore tra tutti gli articoli presenti e passati suldi”. Inizia così uno dei tanti tweet che commentanodi Repubblica a un pizzaiolo italiano titolare di un ristorante a, dove a differenza dell’Italia “dice n’è in abbondanza”. E aggiunge: “Penso che la differenza principale la si debba accreditare aldi“. Lui pensa, il quotidiano ci fa il titolo, qualcuno non ci sta e twitta “la famosa Repubblica di”. Purtroppo c’è ben poco da ridere,gliArabi Uniti non brillano certo per il loro diritto del lavoro. Nel paese l’80 per cento della popolazione è costituito da lavoratori migranti e il 90 per ...

super_caz : A dubai il personale si trova perchè non c'è il reddito di cittadinanza - Fondoscala : Secondo Repubblica, a Dubai il problema della carenza di personale non esiste perchè non hanno il reddito di cittad… - luisamosello : RT @IlGustoit: Mancanza di personale? A Dubai il problema non esiste: 'Qui non c'è il reddito di cittadinanza' - MicheleAnnibale : RT @ferrazza: Dice che a Dubai non esiste il problema del personale perché non c’è il reddito di cittadinanza. - mr_meco : @confundustria @LaRepubblica_it Ah, quindi a Dubai avete quello strano vizio di pagare il personale?! -