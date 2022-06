A caccia del gas israeliano (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, vola in visita ufficiale in Israele e Palestina: il conflitto in Ucraina e le conseguenze nel quadrante del Medio oriente; la sicurezza alimentare con la necessità di scongiurare la crisi in atto, i temi energetici, sono, fra l'altro, gli argomenti sul tavolo negli incontri con le massime Istituzioni. Il premier lavora a sbloccare la guerra del grano e a garantire la sicurezza energetica all'Italia. Per Draghi saranno due settimane dense di impegni internazionali: oltre al Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, l'appuntamento è il G7 in Germania che si svolgerà al 26 al 28 giugno, nel castello di Elmau. E ancora: il vertice Nato in Spagna, la visita ad Ankara e poi quella ad Algeri. Possibile il viaggio a Kiev insieme al Cancelliere tedesco Scholz e al presidente francese Macron. Missione che il quotidiano 'La Stampa' dà come imminente, ... Leggi su agi (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, vola in visita ufficiale in Israele e Palestina: il conflitto in Ucraina e le conseguenze nel quadrante del Medio oriente; la sicurezza alimentare con la necessità di scongiurare la crisi in atto, i temi energetici, sono, fra l'altro, gli argomenti sul tavolo negli incontri con le massime Istituzioni. Il premier lavora a sbloccare la guerra del grano e a garantire la sicurezza energetica all'Italia. Per Draghi saranno due settimane dense di impegni internazionali: oltre al Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, l'appuntamento è il G7 in Germania che si svolgerà al 26 al 28 giugno, nel castello di Elmau. E ancora: il vertice Nato in Spagna, la visita ad Ankara e poi quella ad Algeri. Possibile il viaggio a Kiev insieme al Cancelliere tedesco Scholz e al presidente francese Macron. Missione che il quotidiano 'La Stampa' dà come imminente, ...

