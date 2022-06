A 39 anni morto ex attaccante Omolade A Treviso diede calcio al razzismo

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Tragedia ieri sera a Messina: un bambino di due anni è morto dopo essere stato travolto dall'auto del padre, che er… - Agenzia_Ansa : Il pulmino di una squadra di calcio giovanile del Novarese si è ribaltato sulla A4: un ragazzino i 12 anni è morto… - fanpage : Diego Riviera è morto a 16 anni in un campo da calcio. La società dove giocava non aveva un defibrillatore. Sua mad… - sonocresciuto : @djeeeeel i gatti BLEH, faccio il funerale al pesce morto 10 anni fa - ninda1952 : RT @RaiNews: È morto stamattina a 49 anni, nel carcere milanese di Opera, l'ex reggente del clan di #Camorra #DiLauro, Cosimo Di Lauro. Era… -

TORINO. Si chiamava Omolade Oluwaehegun Akeem ed era un giocatore, il nigeriano di 39ritrovatostamattina all'interno di un'autovettura Peugeot, in via Martoglio, nella zona di Ballarò a Palermo. A segnalarlo ai carabinieri sono stati alcuni passanti. Il corpo è stato ...TREVISO - TrovatoAkeem Omolade Oluwuashegunm , giocatore di 39che aveva militato anche nel Treviso in Serie B . Mistero sul decesso, è stato trovato questa mattina già deceduto in una Peugeot in via ...Un tribunale del Regno Unito ha deciso di staccare la spina, contro la volontà della famiglia, a un bambino in coma. Stavolta è stato un giudice dell'Alta Corte di Londra ...E’ stato condannato a trenta anni di carcere Daniele Cestra, il 45enne di Sabaudia chiamato a rispondere di due omicidi commessi all’interno del carcere di Frosinone dove ...