40 anni fa il mundial spagnolo, ultimo lampo dell’Italia all’italiana (Di lunedì 13 giugno 2022) 31 maggio 2022. L’Italia di Mancini, neppure qualificata ai campionati del mondo in Qatar, soccombe a Wembley contro l’Argentina nella finalissima tra Campioni d’Europa e di America Latina. Meno di un anno è passato dall’inatteso trionfo europeo per gli Azzurri, che rimediano una figura umiliante contro Messi e compagni. Appena dodici mesi fa i corifei di regime dicevano: è l’Italia di Draghi, l’Italia che vince. Draghi è rimasto e l’Italia è franata in tutte le classifiche, compresa quella calcistica. Così che non si può non tornare a 40 anni oggi: si apriva il mundial di Spagna, con l’Italia di Bearzot a esordire il 18 giugno 1982 contro la Polonia: è attesa al varco, pochi credono in questa Nazionale che il Vecio ha tenuto insieme senza ascoltare nessuno tranne la propria coscienza di tecnico e di galantuomo: in Iberia ha portato anche Paolo Rossi, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) 31 maggio 2022. L’Italia di Mancini, neppure qualificata ai campionati del mondo in Qatar, soccombe a Wembley contro l’Argentina nella finalissima tra Campioni d’Europa e di America Latina. Meno di un anno è passato dall’inatteso trionfo europeo per gli Azzurri, che rimediano una figura umiliante contro Messi e compagni. Appena dodici mesi fa i corifei di regime dicevano: è l’Italia di Draghi, l’Italia che vince. Draghi è rimasto e l’Italia è franata in tutte le classifiche, compresa quella calcistica. Così che non si può non tornare a 40oggi: si apriva ildi Spagna, con l’Italia di Bearzot a esordire il 18 giugno 1982 contro la Polonia: è attesa al varco, pochi credono in questa Nazionale che il Vecio ha tenuto insieme senza ascoltare nessuno tranne la propria coscienza di tecnico e di galantuomo: in Iberia ha portato anche Paolo Rossi, ...

SN4IFUN : ?? Con un paio d'insulti e uno schiaffone è iniziata 40 anni fa l'avventura degli #Azzurri di Spagna '82: per chi l… - IlCuoioedi : Quarant'anni fa iniziava il Mundial di Spagna. Come ci arrivava l'Italia a quell'appuntamento? Ve lo raccontiamo qu… - Gialluka : @FPanunzi Il Mundial dei miei 13 anni. Ogni ragazzino dovrebbe vivere un mondiale vincente. Mi ricordo tutto anche… - _QuattroPassi_ : RT @LoSlalom: Domani nell'universo parallelo del 1982 comincia il Mundial | Seguitelo giorno per giorno con l'unica newsletter che arriva c… - CattaneoTweet : RT @LoSlalom: Domani nell'universo parallelo del 1982 comincia il Mundial | Seguitelo giorno per giorno con l'unica newsletter che arriva c… -