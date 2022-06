?Cagliarimania | Liverani cambierà il modulo mentre la società annuncia che i rossoblù non saranno i favoriti

Pubblicità

Commenta per primo In casa Cagliari dopo la retrocessione in Serie B è finalmente arrivata la decisione che riguarda la guida tecnica. Sarà Fabiol'uomo incaricato a riportare i rossoblù nella massima serie. Una missione che non risulterà essere una semplice passeggiata, tant'è che la stessa società, tramite conferenza stampa, ha ...Commenta per primo In casa Cagliari dopo la retrocessione in Serie B è finalmente arrivata la decisione che riguarda la guida tecnica. Sarà Fabiol'uomo incaricato a riportare i rossoblù nella massima serie. Una missione che non risulterà essere una semplice passeggiata, tant'è che la stessa società, tramite conferenza stampa, ha ...