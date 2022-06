Zielinski: “Mai pensato di lasciare il Napoli. Non capisco da dove vengano questi rumors!'' (Di domenica 12 giugno 2022) Zelinski, dopo l'impegno in Olanda della sua Nazionale: “Non so da dove siano uscite queste voci” TRA RUMORS E VERITA' - Piotr Zelinski non ha intenzione di lasciare il Napoli. Dispiace per coloro che si sono aventurati in suposizioni risulatate sbagliate totalmente. È lo stesso giocatore polacco a farlo sapere, parlando in mixed zone, dopo l'impegno con la sua Nazionale contro l'Olanda, in cui ha anche segnato. Zielinski ha rivelato di non sapere come mai siano uscite voci di un suo possibile addio in questa sessione di mercato. “Ho un contratto importante con il Napoli” ''Se lascerò Napoli nella finestra di mercato? Non capisco da dove vengano questi rumors, non credo che la mia avventura al ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 12 giugno 2022) Zelinski, dopo l'impegno in Olanda della sua Nazionale: “Non so dasiano uscite queste voci” TRA RUMORS E VERITA' - Piotr Zelinski non ha intenzione diil. Dispiace per coloro che si sono aventurati in suposizioni risulatate sbagliate totalmente. È lo stesso giocatore polacco a farlo sapere, parlando in mixed zone, dopo l'impegno con la sua Nazionale contro l'Olanda, in cui ha anche segnato.ha rivelato di non sapere come mai siano uscite voci di un suo possibile addio in questa sessione di mercato. “Ho un contratto importante con il” ''Se lascerònella finestra di mercato? Nondarumors, non credo che la mia avventura al ...

