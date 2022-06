Zielinski dopo il pari con l' Olanda | ' Mai uscita dalla mia bocca la volontà di lasciare il Napoli'

Pubblicità

forevernapoli04 : - Salvato95551627 : RT @100x100Napoli: #Zielinski chiarisce che non ha mai detto di voler lasciare il #Napoli. - 100x100Napoli : #Zielinski chiarisce che non ha mai detto di voler lasciare il #Napoli. - sportli26181512 : Napoli, Zielinski alza la voce: 'Ho ancora due anni e voglio continuare, non capisco da dove vengano i rumors': Pio… - zazoomblog : Olanda-Polonia: il gol di Zielinski porta dopo un gran contropiede (VIDEO) - #Olanda-Polonia: #Zielinski #porta -

il pareggio contro l'Olanda Piotrha parlato ai media nazionali, chiarendo che non ha mai detto di voler lasciare il Napoli. Queste le sue parole, riprese dal portale calciomercato.com: ...1 Piotr, autore ieri di uno dei gol della Polonia nel 2 - 2 in casa dell'Olanda, ha parlato ai media nazionalila partita: 'Non capisco da dove vengano fuori questi rumors, non credo che la ...Il desiderio del polacco è chiaro e coincide con il Napoli: "Non capisco da dove vengano questi rumors, non ho mai parlato di un addio".Dopo il pareggio contro l’Olanda Piotr Zielinski ha parlato ai media nazionali, chiarendo che non ha mai detto di voler lasciare il Napoli. Queste le sue parole, riprese dal portale calciomercato.com: ...