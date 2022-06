“XXV”, alla scoperta del nuovo album di Robbie Williams (Di domenica 12 giugno 2022) In uscita dal 9 settembre, il disco celebrerà i 25 anni di carriera con le sue più grandi hit di tutti i tempi e i brani preferiti dai fans Per celebrare i suoi 25 anni di carriera da solista, Robbie Williams ha annunciato l’uscita di “XXV”, il nuovo album da oggi in pre-order (https://RobbieWilliams.com/pages/rwxxv) e in uscita il 9 settembre in digitale e nei formati CD (standard e deluxe) e vinili (nero, bianco e blu). Il disco conterrà le sue più grandi hit di tutti i tempi e i brani preferiti dai fan, in una nuova versione orchestrata da Jules Buckley, Guy Chambers e Steve Sidwell e ri-registrata con la Metropole Orkest nei Paesi Bassi. Da oggi, inoltre, è disponibile in digitale la nuova versione della hit “Angels” ... Leggi su lopinionista (Di domenica 12 giugno 2022) In uscita dal 9 settembre, il disco celebrerà i 25 anni di carriera con le sue più grandi hit di tutti i tempi e i brani preferiti dai fans Per celebrare i suoi 25 anni di carriera da solista,ha annunciato l’uscita di “XXV”, ilda oggi in pre-order (https://.com/pages/rwxxv) e in uscita il 9 settembre in digitale e nei formati CD (standard e deluxe) e vinili (nero, bianco e blu). Il disco conterrà le sue più grandi hit di tutti i tempi e i brani preferiti dai fan, in una nuova versione orchestrata da Jules Buckley, Guy Chambers e Steve Sidwell e ri-registrata con la Metropole Orkest nei Paesi Bassi. Da oggi, inoltre, è disponibile in digitale la nuova versione della hit “Angels” ...

