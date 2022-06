WWE | Paige cerca nuovi ingaggi nel mondo del wrestling

(Di domenica 12 giugno 2022) Dopo l’accorato messaggio di addio alla WWE di ieri, c’è un nuovo aggiornamento legato alla carriera di. La quasi ex superstar WWE, infatti, sarà presto una free agent, con la scadenza del contratto che è prevista per il 7 luglio. Per questo la wrestler inglese si sta già portando avanti con il lavoro, avendo aperto un indirizzo email destinato a raccoglierebooking per la sua carriera. Saraya, alias l’exdella WWE, accetta ora prenotazioni per apparizioni su BookSaraya@gmail.com. Saraya ha annunciato ieri che lascerà la WWE alla scadenza del suo attuale contratto il mese prossimo e chiunque potrà farsi avanti per garantirsi la sua presenza in uno show, persino la AEW o altre compagnie di primo piano. Nel suo messaggio di ierinon aveva nemmeno escluso del tutto la possibilità di ...

