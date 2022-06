WWE | Naomi torna a postare su Twitter per la prima volta dopo la sospensione

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 12 giugno 2022)ha postato per lada quando è stata sospesa qualche settimana fa. Un video molto significativo che può essere facilmente relazionato a quanto le è accaduto. Il tweet è un video che parla di rifiuto, di persone importanti che vanno e vengono e di come si possa deludere gli altri per essere felici. Il video fa anche riferimento alla “tua dieta” che riguarda ciò che guardi, ascolti e permetti intorno a te. La reazione dei fan I fan sui social media hanno cercato di leggere nel suo post, ma ciò che è chiaro è che c’è una quantità schiacciante di sostegno per lei tra i suoi fan, malgrado il tentativo della WWE di girare la narrazione in modo che i fan si sentissero danneggiati dal rifiuto suo e di Sasha Banks di apparire. Per quanto ne sappiamo, è ancora sotto contratto e sospesa. Sasha Banks rimane ancora ...