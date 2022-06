(Di domenica 12 giugno 2022) Levedono esaurirsi la prova dicon la, andata in scena oggi, domenica 12 giugno: il quartetto azzurro, composto, nell’ordine, dai frazionisti Nicolò Strada. Ilaria Zane, Michele Sarzilla e Verena Steinhauser, si classifica al quarto posto. Dopo la prima frazione l’era decima a 12? dalla Germania, prima, mentre a metà gara la compagine azzurra si trovava in nona posizione, a 27? dalla Gran Bretagna. La terza parte di gara vedeva risalire la formazionena risalire al settimo posto a 39? dal Belgio. La grande rimonta azzurra si concretizzava poi nell’ultima frazione: vittoria della Germania in 1:28’00”, seguita dalla Gran Bretagna, seconda a 14?, ...

Giornata positiva per i colori italiani in quel di Leeds (Gran Bretagna), dove è andata in scena la prova delleChampionship Series . Verena Steinhauser ha infatti concluso al 13° posto, accumulando punti importanti. Stesso discorso per Ilaria Zane , sedicesima, mentre Carlotta Missaglia , che ...Ultimi Articoli MisanoCircuit. Una mostra fotografica fissa 49 momenti storici Misano: in ... incontri pubblici a Canonica su scuola e parco del Macabucco Bellaria: domani gara di. ... World Triathlon Championship Series Leeds 2022: Italia quarta nella staffetta mista Le World Triathlon Championship Series 2022 vedono esaurirsi la prova di Leeds con la staffetta mista, andata in scena oggi, domenica 12 giugno: il quartetto azzurro, composto, nell'ordine, dai frazio ...Giornata ricca di soddisfazione azzurre ai Multisport World Championships di Targu Mures. In primo luogo, infatti, Alberto Bartolomeo Demarchi e Giorgia Priarone hanno vinto la medaglia d’argento nell ...