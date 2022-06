Women’s Tour 2022 | Elisa Longo Borghini fa saltare il banco | “Lavoro di squadra perfetto | sono grata alle mie compagne”

Pubblicità

Elisa Longo Borghini conquista la vittoria nella classifica generale del2022 di ciclismo . All'azzurra della Trek - Segafredo, infatti, 'basta' il terzo posto ottenuto in volata nell'ultima tappa sul traguardo di Oxford, che le permette di guadagnare 4 sulle ...La campionessa italiana conquista in maniera clamorosa il, superando in classifica Grace Brown grazie allo sprint conclusivo della prova britannica. Ne approfittiamo per un riassunto delle ultime gare femminili Mancano meno di tre settimane al ...