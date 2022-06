Von Der Leyen a Zelensky: “Lavoriamo senza sosta per l’adesione all’Ue” (Di domenica 12 giugno 2022) KIEV – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen (foto), ieri è tornata a Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. “Come sapete, la Commissione sta preparando le raccomandazioni sull’avviso degli Stati Membri dell’Ue Lavoriamo giorno e notte su questa valutazione e l’ho promesso in aprile, caro Volodymyr, che ci lavoreremo senza sosta. Quindi, le discussioni di oggi ci permetteranno di finalizzare la nostra valutazione entro al prossima settimana”, ha detto Von Der Leyen. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 12 giugno 2022) KIEV – La presidente della Commissione europea, Ursula von der(foto), ieri è tornata a Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino. “Come sapete, la Commissione sta preparando le raccomandazioni sull’avviso degli Stati Membri dell’Uegiorno e notte su questa valutazione e l’ho promesso in aprile, caro Volodymyr, che ci lavoreremo. Quindi, le discussioni di oggi ci permetteranno di finalizzare la nostra valutazione entro al prossima settimana”, ha detto Von Der. L'articolo L'Opinionista.

