Volley, VNL maschile 2022: seconda vittoria Italia, Argentina battuta 3-0 (Di domenica 12 giugno 2022) seconda vittoria per l’Italia: Argentina sconfitta 3-0 (25-21, 25-18, 25-19) nella sfida valevole per la Week 1 della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Gli azzurri di Fefé De Giorgi faticano a trovare continuità in una partita comunque mai in discussione. I padroni di casa non approfittano degli errori avversari e gli azzurri comandano l’intero match, conquistando così la seconda vittoria in tre partite disputate dopo quella conquistata contro la Polonia. Prestazione superlativa del capitano Simone Giannelli, che oltre a distribuire ottimamente mette la firma su ben 9 punti azzurri. In attacco invece i migliori sono ancora una volta Mattia Bottolo e Yuri ROmanò, autori di 13 punti ciascuno, mentre tra i canadesi nessuno ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022)per l’sconfitta 3-0 (25-21, 25-18, 25-19) nella sfida valevole per la Week 1 dellaNations League (VNL). Gli azzurri di Fefé De Giorgi faticano a trovare continuità in una partita comunque mai in discussione. I padroni di casa non approfittano degli errori avversari e gli azzurri comandano l’intero match, conquistando così lain tre partite disputate dopo quella conquistata contro la Polonia. Prestazione superlativa del capitano Simone Giannelli, che oltre a distribuire ottimamente mette la firma su ben 9 punti azzurri. In attacco invece i migliori sono ancora una volta Mattia Bottolo e Yuri ROmanò, autori di 13 punti ciascuno, mentre tra i canadesi nessuno ...

