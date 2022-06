Volley, Nations League maschile 2022: il Giappone domina l’Iran, la Polonia batte la Francia (Di domenica 12 giugno 2022) Seconda vittoria consecutiva per la Polonia, che si impone in quattro set (21-25, 25-22, 25-21, 25-22) contro la Francia nel quarto match valido per la Volley Nations League maschile 2022. Grande match dei polacchi che riescono a recuperare il set perso in avvio firmando tre ultimi parziali ben giocati. La nazionale biancorossa aggancia così proprio i transalpini al terzo posto in classifica a quota 9 punti. Torna a vincere il Giappone, che chiude i conti in tre set contro l’Iran con il punteggio di 25-20 25-14 25-19. Match dominato dai Giapponesi, che volano in seconda posizione a quota 10 punti. TUTTI I RISULTATI DELLA Nations League SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Seconda vittoria consecutiva per la, che si impone in quattro set (21-25, 25-22, 25-21, 25-22) contro lanel quarto match valido per la. Grande match dei polacchi che riescono a recuperare il set perso in avvio firmando tre ultimi parziali ben giocati. La nazionale biancorossa aggancia così proprio i transalpini al terzo posto in classifica a quota 9 punti. Torna a vincere il, che chiude i conti in tre set controcon il punteggio di 25-20 25-14 25-19. Matchto daisi, che volano in seconda posizione a quota 10 punti. TUTTI I RISULTATI DELLASportFace.

