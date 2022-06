Vittoria, la bimba annegata dopo essere sparita in spiaggia: «I bagnini erano in pausa pranzo» (Di domenica 12 giugno 2022) Sorriso splendido, occhi vispi, capelli lunghi. E le mille attenzioni per la sorellina nata da pochi mesi. Vittoria aveva appena 5 anni, era solare e gioiosa, e ? come quasi tutti i... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 12 giugno 2022) Sorriso splendido, occhi vispi, capelli lunghi. E le mille attenzioni per la sorellina nata da pochi mesi.aveva appena 5 anni, era solare e gioiosa, e ? come quasi tutti i...

