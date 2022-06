VIDEO Palermo, la “Vucciria” si tinge di rosanero prima della finale contro il Padova (Di domenica 12 giugno 2022) Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare il Padova di Massimo Oddo nella finalissima dei playoff di Serie C Leggi su mediagol (Di domenica 12 giugno 2022) Ildi Silvio Baldini si appresta ad affrontare ildi Massimo Oddo nella finalissima dei playoff di Serie C

Pubblicità

Agenzia_Ansa : VIDEO | Caos seggi a Palermo, l'ira di un elettore: 'La mia sezione è chiusa, non posso votare' #ANSA - pietroraffa : Un #Sallusti scatenato contro #Giletti si alza e se ne va da #NonelArena. (p.s. visto il livello del dibattito, ho… - Mov5Stelle : 'Gli strumenti di lotta alla povertà, come il Reddito di Cittadinanza e il salario minimo, hanno una funzione essen… - ilpiucompleto1 : RT @GandolfoDomini1: A #Palermo rischiano di saltare le elezioni..mancano le urne..mancano i presidenti di seggio ...stanno cercando di rec… - TgrRaiSicilia : Palermo, ultras in festa prima del match. Stasera la finale per la serie B -