VIDEO / Ilary Blasi al concerto di Vasco Rossi con la sorella Melory (Di domenica 12 giugno 2022) La moglie di Totti ha raccontato ai suoi follower quanto si è divertita a cantare e ballare sotto al palco del noto cantante italiano al Circo Massimo a Roma Leggi su golssip (Di domenica 12 giugno 2022) La moglie di Totti ha raccontato ai suoi follower quanto si è divertita a cantare e ballare sotto al palco del noto cantante italiano al Circo Massimo a Roma

Pubblicità

Ilary_psico : Anche oggi si supera domani. Maledetto ?? grazie @Serendi67209616 per il video ?? condividere con lui una parte di me… - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: direzione Circo Massimo per la divina Ilary Blasi #vasco ?????????? - Ilary_psico : @IColourMeBlue Si pensa a luglio. Comunque Blue se vuoi abbiamo tutto il video del racconto e di mantieni il bacio a cappella ???? - Ilary_psico : @IColourMeBlue Purtroppo credo di non averlo registrato perché attendevo solo il discorso di Michele, ma chiedo all… - dea_channel : direzione Circo Massimo per la divina Ilary Blasi #vasco ?????????? -