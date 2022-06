Viaggi e vacanze, stangata sull’estate (Di domenica 12 giugno 2022) In arrivo una nuova stangata per i cittadini in vista dell’estate. I rincari riguardano il settore dei Viaggi L’estate si avvicina e la pandemia, seppur viva, è in una fase debole in gran parte dell’Europa. Il clima favorevoli, così, è un buon alleato per la ripresa dei Viaggi. Inoltre, si avvicinano anche i periodi di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 12 giugno 2022) In arrivo una nuovaper i cittadini in vista dell’estate. I rincari riguardano il settore deiL’estate si avvicina e la pandemia, seppur viva, è in una fase debole in gran parte dell’Europa. Il clima favorevoli, così, è un buon alleato per la ripresa dei. Inoltre, si avvicinano anche i periodi di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

maatiside : RT @SiciliaPreziosa: Tra gli eventi dell'#Estate2022 torna il treno del #BaroccoLine in viaggio alla scoperta del #ValdiNoto con partenze d… - JohnHard3 : RT @nikinik64773225: Spese pazze,lecite perché non ci sono i parametri predeterminati dalla legge…?? Hanno pagato viaggi,vacanze e cene con… - Francis81698954 : @sbonaccini Tu si che stai bene vacanze pagate e ti fai anche i viaggi gratis mentre qua le persone vanno avanti a 800 euro a mese - VacanzeItaIia : RT @CalabriaTweet: Cari Amici, Buona Domenica! Grazie a @earthp2018 per questo scatto da Ricadi (VV)! #ricadi #vibovalentia #calabriatweet… - helenaseoane : RT @SiciliaPreziosa: Buona Domenica, tra le mete dell'#estate da non perdere una visita a #Taormina con la nostra guida su cosa vedere e i… -