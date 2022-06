Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 giugno 2022)DEL 11 GIUGNOORE 19.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLARIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA, PERMANGONO TUTTAVIA CODE TRA LA PONTINA E L’APPIA. MOLTI DISAGI SUL LITORALE, IN PARTICOLARE RALLENTAMENTI TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI. LE ALTRE NOTIZIE E’ IN CORSO IL PRIDE, LA TRADIZIONALE SFILATA CHE TINGE DEI COLORI DELL’ARCOBALENO LE STRADE CAPITOLINE; PER QUESTO MOTIVO AL MOMENTO E’ CHIUSA LA STAZIONE COLOSSEO SU DISPOSIZIONI DELL’AUTORITA’, IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LE STAZIONI CAVOUR E CIRCO MASSIMO. E SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTI, DALLE 21 DI QUESTA SERA E DOMENICA SARA’ CHIUSA LA STAZIONE CIRCO MASSIMO PER IL CONCERTO DI VASCO ROSSI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI ...