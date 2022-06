Venite | l' ho ucciso Sesto San Giovanni choc | 19enne fa a pezzi il padre | cos' ha scatenato l' orrore

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 giugno 2022) "Homio". Un ragazzo di 19 anni ha telefonato intorno alle 9 al 112, dando inizio all'diSan. La comunità del popoloso Comune alle porte di Milano è sconvolta dalla storia del giovane, che avrebbe problemi psichici: nella casa in cui viveva in via Saint Denis 9 i carabinieri accorsi sul posto hanno infatti trovato l'assassino in stato di, mentre il cadavere del, 57 anni, era in camera da letto. Il figlio l'ha letteralmente fatto a. Secondo una vicina di casa, testimone, l'avrebbe addirittura decapitato. Sul posto ci sono i Carabinieri della SIS del Nucleo Investigativo di Milano, per effettuare i rilievi in attesa dell'arrivo del medico legale. Secondo le prime ...