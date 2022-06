Vasco Rossi, buona la prima: 70mila fan in delirio. E stasera si replica (Di domenica 12 giugno 2022) Hanno atteso due anni. Ma ne è valsa la pena. Quel biglietto conservato per il concerto del 2020 e inutilizzato per via del Covid, rimandato a data da destinarsi. Ed eccola la data. 11 giugno. Al Circo Massimo. Dove, per vedere lui, Vasco Rossi, erano in 70 mila. Tutto pieno. E tutti entusiasti, dai ragazzi di vent’anni alle signore che vent’anni li avevano cinquant’anni fa. Tutti a cantare, ad abbracciarsi, ad urlare la loro gioia di aver ritrovato la normalità. I cori, le emozioni. Quelle emozioni che Vasco traduce in musica, suoni e testi che sono diventati la colonna sonora della nostra vita da 30 anni. L’arrivo del Blasco “Circo Massimo, siamo qui, per due sere consecutive, dai che domani esplodiamo!”, dice Vasco al suo arrivo. E’ la prima volta a Roma. E il Circo Massimo esplode davvero. Di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 giugno 2022) Hanno atteso due anni. Ma ne è valsa la pena. Quel biglietto conservato per il concerto del 2020 e inutilizzato per via del Covid, rimandato a data da destinarsi. Ed eccola la data. 11 giugno. Al Circo Massimo. Dove, per vedere lui,, erano in 70 mila. Tutto pieno. E tutti entusiasti, dai ragazzi di vent’anni alle signore che vent’anni li avevano cinquant’anni fa. Tutti a cantare, ad abbracciarsi, ad urlare la loro gioia di aver ritrovato la normalità. I cori, le emozioni. Quelle emozioni chetraduce in musica, suoni e testi che sono diventati la colonna sonora della nostra vita da 30 anni. L’arrivo del Blasco “Circo Massimo, siamo qui, per due sere consecutive, dai che domani esplodiamo!”, diceal suo arrivo. E’ lavolta a Roma. E il Circo Massimo esplode davvero. Di ...

