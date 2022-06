Vasco Rossi, boom di malori al concerto del Circo Massimo: 300 persone soccorse e 16 ricoveri (Di domenica 12 giugno 2022) Doveva essere 'una splendida giornata' per i settantamila spettatori presenti a Roma al concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo , ma per 300 di loro, le ore di attesa sotto al sole, in alcuni casi l'... Leggi su leggo (Di domenica 12 giugno 2022) Doveva essere 'una splendida giornata' per i settantamila spettatori presenti a Roma aldial, ma per 300 di loro, le ore di attesa sotto al sole, in alcuni casi l'...

Pubblicità

justabitoflouis : RT @believeinmusic_: comunque mi spiace dirlo ma per me la più grande red flag di sempre è se ascolti vasco rossi - corriereveneto : #venezia Il cane e il concerto di Vasco Rossi. La perdita del fratello per Covid - seblegendvettel : RT @believeinmusic_: comunque mi spiace dirlo ma per me la più grande red flag di sempre è se ascolti vasco rossi - errorenelcuore : RT @believeinmusic_: comunque mi spiace dirlo ma per me la più grande red flag di sempre è se ascolti vasco rossi - Marilenapas : RT @repubblica: Vasco Rossi si prende il Circo Massimo. Inizia la festa: 'Finalmente'. Anche i Maneskin tra i fan [di Luca Monaco] https://… -