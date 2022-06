Usa, primi spiragli al Senato su controlli vendita armi. Biden: direzione giusta (Di domenica 12 giugno 2022) L'accordo raggiunto da un gruppo bipartisan di Senatori prevede anche ulteriori fondi per la sicurezza delle scuole. Da New York a Washington manifestazioni per fare pressing sul Congresso Leggi su tg.la7 (Di domenica 12 giugno 2022) L'accordo raggiunto da un gruppo bipartisan diri prevede anche ulteriori fondi per la sicurezza delle scuole. Da New York a Washington manifestazioni per fare pressing sul Congresso

