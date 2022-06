Uruguay, il Ct tranquillizza il Napoli: “Olivera ha fatto esami, infortunio non grave” (Di domenica 12 giugno 2022) Mathias Olivera, nuovo terzino del Napoli, si è infortunato giocando per la sua nazionale ma il problema sembra non essere grave. “Le sensazioni su questo problema sono buone. Sono stati già fatti degli esami e non dovrebbe essere nulla di grave” ha detto Diego Alonso, commissario tecnico dell’Uruguay, nella conferenza stampa al termine della partita contro Panama. “Aspettiamo ancora il report medico ufficiale, ma siamo abbastanza tranquilli” ha aggiunto il Ct Alonso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Mathias, nuovo terzino del, si è infortunato giocando per la sua nazionale ma il problema sembra non essere. “Le sensazioni su questo problema sono buone. Sono stati già fatti deglie non dovrebbe essere nulla di” ha detto Diego Alonso, commissario tecnico dell’, nella conferenza stampa al termine della partita contro Panama. “Aspettiamo ancora il report medico ufficiale, ma siamo abbastanza tranquilli” ha aggiunto il Ct Alonso. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : Il Ct dell'#Uruguay tranquillizza il #Napoli: 'Mathias #Olivera ha fatto degli esami, non dovrebbe essere nulla di… - tuttonapoli : Rai - Infortunio Mathias Olivera, staff Uruguay tranquillizza i medici azzurri: i tempi di recupero - sscalcionapoli1 : Ct Uruguay tranquillizza tutti: “Mathias Olivera ha già svolto gli esami, non è nulla di grave” - infoitsport : Ct Uruguay tranquillizza tutti: 'Mathias Olivera ha già svolto gli esami, non è nulla di grave' - infoitsport : Napoli, infortunio Olivera: il c.t. dell’Uruguay tranquillizza gli azzurri. Le condizioni -