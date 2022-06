Unomattina Estate, Massimiliano Ossini ha paura: “Spero di non farlo” (Di domenica 12 giugno 2022) Il conduttore di Unomattina Estate, Massimiliano Ossini, ha rivelato di avere una grande paura: qual è E’ tutto pronto per l’inizio di di Unomattina Estate. Il talk show estivo sarà condotto quest’anno da Massimiliano Ossini che però ha svelato una delle sue paure più grandi: cos’ha detto nell’ultima intervista. Il conduttore di Unomattina Estate rivela le sue paure (Via WebSource)Niente vacanze per Massimiliano Ossini che è pronto a diventare nuovamente il volto di Unomattina Estate. La scelta di rinunciare alle ferie è stata proprio del presentatore, che ha optato per un prestigioso incarico per la sua carriera ... Leggi su vesuvius (Di domenica 12 giugno 2022) Il conduttore di, ha rivelato di avere una grande: qual è E’ tutto pronto per l’inizio di di. Il talk show estivo sarà condotto quest’anno dache però ha svelato una delle sue paure più grandi: cos’ha detto nell’ultima intervista. Il conduttore dirivela le sue paure (Via WebSource)Niente vacanze perche è pronto a diventare nuovamente il volto di. La scelta di rinunciare alle ferie è stata proprio del presentatore, che ha optato per un prestigioso incarico per la sua carriera ...

Pubblicità

DavideRTramonta : RT @MauryKostanzo: #mattino5 al 21,3% di share domina il mattino televisivo. Stagione d'oro per Panicucci e Vecchi. Dopo Unomattina e Stori… - LAlimini76 : @MasterAb88 Stupendo come Camper e Unomattina estate - berdelge : RT @BlogSocialTv1: L'emozione irrompe a @Unomattina Estate, un @massimilianotv commosso, nominato in diretta 'Guida Alpina Onoraria' dall'U… - BaboscoBi33 : RT @BlogSocialTv1: L'emozione irrompe a @Unomattina Estate, un @massimilianotv commosso, nominato in diretta 'Guida Alpina Onoraria' dall'U… - Monicavda83 : RT @BlogSocialTv1: L'emozione irrompe a @Unomattina Estate, un @massimilianotv commosso, nominato in diretta 'Guida Alpina Onoraria' dall'U… -