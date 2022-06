Una Vita, anticipazioni: l'oscura trama di Aurelio (Di domenica 12 giugno 2022) È noto che Aurelio Quesada sia un uomo spietato e senza scrupoli, ma, nel corso delle prossime puntate di Una Vita, arriverà a compiere azioni sempre più vili e deplorevoli che lo fanno entrare in guerra anche con Genoveva. I due si sono sposati per interesse e sono rientrati ad Acacias dopo il devastante attentato anarchico che ha seminato morte e distruzione nel quartiere. La coppia apparentemente sembra affiatata e unita, ma, in realtà, ben presto il loro matrimonio entrerà in crisi e Aurelio e la Salmeron diventeranno nemici. Intanto, la dark lady, come rivelano le anticipazioni della soap opera di Canale 5, guarderà con sospetto ai coniugi Valeria e David e si renderà presto conto che stanno fingendo di essere sposati. Aurelio, infatti, ha spiegato a Valeria che sta proteggendo il suo vero ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 12 giugno 2022) È noto cheQuesada sia un uomo spietato e senza scrupoli, ma, nel corso delle prossime puntate di Una, arriverà a compiere azioni sempre più vili e deplorevoli che lo fanno entrare in guerra anche con Genoveva. I due si sono sposati per interesse e sono rientrati ad Acacias dopo il devastante attentato anarchico che ha seminato morte e distruzione nel quartiere. La coppia apparentemente sembra affiatata e unita, ma, in realtà, ben presto il loro matrimonio entrerà in crisi ee la Salmeron diventeranno nemici. Intanto, la dark lady, come rivelano ledella soap opera di Canale 5, guarderà con sospetto ai coniugi Valeria e David e si renderà presto conto che stanno fingendo di essere sposati., infatti, ha spiegato a Valeria che sta proteggendo il suo vero ...

