Una Nessuna Centomila, «Cantiamo insieme contro la violenza di genere» (Di domenica 12 giugno 2022) Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini ognuna accompagnata da un grande ospite in un concerto atteso da più di due anni. Oltre due milioni di euro in beneficenza. Il racconto di una serata spettacolare Leggi su vanityfair (Di domenica 12 giugno 2022) Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini ognuna accompagnata da un grande ospite in un concerto atteso da più di due anni. Oltre due milioni di euro in beneficenza. Il racconto di una serata spettacolare

Pubblicità

AmorosoOF : Una, nessuna, centomila. Campovolo. A domani ??? - Agenzia_Ansa : L'urlo di Campovolo, 'Basta alla violenza di genere'. 'Manifesto' delle 7 artiste del concerto Una. Nessuna. Cent… - GiovaQuez : #Giletti 'In Italia c'è una grande libertà di stampa, non c'è nessuna campagna di odio verso di voi, siamo gli unic… - Matt85Mortal : RT @IlContiAndrea: “Una, Nessuna, Centomila”, il concerto-evento contro la violenza sulle donne: raccolti 2 milioni per i centri anti-viole… - FrancescoCiamp : @Libero_official il bello di questa vicenda è che non ti sei accorto che, in cambio di una sporca notorietà, milion… -