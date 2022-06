Una magia del Cielo: dopo 18 anni torna l’allineamento cosmico del nostro sistema solare (Di domenica 12 giugno 2022) Non c’è spettacolo che sia più bello di una notte stellata in cui sono visibili anche a occhio nudo i Pianeti del sistema solare che sono più vicini alla Terra. Non accade molto spesso, soprattutto non accade che questi Pianeti siano visibili tutti insieme e allineati secondo la loro posizione rispetto al sole. Ma adesso, dopo circa 18 anni dall’ultima volta, sarà possibile assistere allo spettacolo dell’allineamento planetario. Presto visibile uno spettacolare allineamento planetario – Adobe StockE’ già da qualche settimana, in realtà, che è possibile (alzandosi all’alba, ovviamente) assistere allo spettacolo di quattro Pianeti allineati: si tratta di Venere, Marte, Giove e Saturno. Ai quali presto, così dicono gli astronomi dell’Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica), si aggiungerà Mercurio, per ... Leggi su computermagazine (Di domenica 12 giugno 2022) Non c’è spettacolo che sia più bello di una notte stellata in cui sono visibili anche a occhio nudo i Pianeti delche sono più vicini alla Terra. Non accade molto spesso, soprattutto non accade che questi Pianeti siano visibili tutti insieme e allineati secondo la loro posizione rispetto al sole. Ma adesso,circa 18dall’ultima volta, sarà possibile assistere allo spettacolo delplanetario. Presto visibile uno spettacolare allineamento planetario – Adobe StockE’ già da qualche settimana, in realtà, che è possibile (alzandosi all’alba, ovviamente) assistere allo spettacolo di quattro Pianeti allineati: si tratta di Venere, Marte, Giove e Saturno. Ai quali presto, così dicono gli astronomi dell’Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica), si aggiungerà Mercurio, per ...

