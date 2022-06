Ultime Notizie – Incendiata tomba sorelle Napoli di Mezzojuso | ‘Gesto vigliacco’

(Di domenica 12 giugno 2022) Data alle fiamme ladella famiglia delladi, nel palermitano. Oggi le tre, Irene, Anna e Ina, nel giorno in cui si vota a, hanno trovato ladi famiglia danneggiata con il fuoco. Ignoti hanno cosparso del liquido infiammabile la, appiccando poi il fuoco. “Le mie assistite sono sbalordite e traumatizzate per il gesto vigliacco di profanazione, ma se questo messaggio vuole essere un “salto di qualità” dopo l’ondata dei danneggiamenti dei terreni lo respingono con fermezza al mittente”, dice all’Adnkronos l’avvocato Giorgio Bisagna, legale delle tre. Non è la prima volta che le trericevano delle intimidazioni. In ...

Pubblicità

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - junews24com : Marcelo lascia il Real Madrid, ufficiale: domani evento con Florentino Perez - - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, 18.678 nuovi casi e 26 decessi nelle ultime 24 ore - - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Toscana 1.035 nuovi contagi: bollettino 12 giugno - #Ultime #Notizie #Covid #Toscana - CalcioNews24 : #Inter, #Bellanova è a un passo -

Il Sole 24 ORE

Ornella Muti è nonna per la quarta volta. L'attrice ha comunicato ai fan, tramite un post su Instagram, di essere diventata nuovamente nonna : è nato Edoardo , figlio di Andrea Fachinetti e Carol. '...Bellanova Inter, fumata bianca vicina: domani l'incontro decisivo. Il terzino del Cagliari a un passo dai nerazzurri La trattativa tra Cagliari ed Inter per Raoul Bellanova sembra essere arrivata ... Ucraina, ultime notizie. Kiev: distrutti dai russi due dei tre ponti di Severodonetsk C’erano Gianni Minà, Charlie Mingus, Renzo Arbore… E non è una gag, è tutto vero e fa parte dei doverosi recuperi della stagione tv, perfetti per questo periodo. Riproposto l’altra sera da Rai 5, ...Che nel frattempo sta discutendo con l'entourage di Florian Grillitsch per trovare un accordo sulla base di un quadriennale a 2 milioni a stagione: il centrocampista austriaco arriverebbe a parametro ...