Ultime Notizie – Covid oggi Emilia Romagna, 1.818 contagi e un morto: bollettino 12 giugno (Di domenica 12 giugno 2022) Sono 1.818 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 giugno 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto che porta il totale delle vittime nella Regione a 17.007 da inizio pandemia. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 9.114 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 1.340 persone. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 28, uno in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 658 pari a 8 in più rispetto a ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 326 nuovi casi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 12 giugno 2022) Sono 1.818 i nuovida Coronavirus, 122022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato unche porta il totale delle vittime nella Regione a 17.007 da inizio pandemia. Nelle24 ore sono stati processati 9.114 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 1.340 persone. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’sono 28, uno in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 658 pari a 8 in più rispetto a ieri. La situazione deinelle province vede Bologna con 326 nuovi casi ...

