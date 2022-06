Ultime Notizie – Armi in Usa, Biden: “Accordo passo in avanti” (Di domenica 12 giugno 2022) Armi negli Stati Uniti, Accordo bipartisan al Senato per una nuova legge. “Non fa tutto ciò che è necessario, ma rappresenta un importante passo in avanti nella giusta direzione” ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, definendolo “la più significativa legislazione sulla sicurezza delle Armi, approvata dal Congresso negli ultimi decenni”. “Con il sostegno bipartisan, non ci sono scuse per il ritardo e nessun motivo per cui non dovrebbe passare rapidamente al Senato e alla Camera”, ha aggiunto Biden, assicurando che “prima arriva sulla mia scrivania, prima potrò firmarlo e prima potremo usare queste misure per salvare vite“, dato che “ogni giorno che passa, più bambini vengono uccisi in questo Paese”. L’INTESA – Un gruppo di venti senatori americani ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 12 giugno 2022)negli Stati Uniti,bipartisan al Senato per una nuova legge. “Non fa tutto ciò che è necessario, ma rappresenta un importanteinnella giusta direzione” ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe, definendolo “la più significativa legislazione sulla sicurezza delle, approvata dal Congresso negli ultimi decenni”. “Con il sostegno bipartisan, non ci sono scuse per il ritardo e nessun motivo per cui non dovrebbe passare rapidamente al Senato e alla Camera”, ha aggiunto, assicurando che “prima arriva sulla mia scrivania, prima potrò firmarlo e prima potremo usare queste misure per salvare vite“, dato che “ogni giorno che passa, più bambini vengono uccisi in questo Paese”. L’INTESA – Un gruppo di venti senatori americani ...

