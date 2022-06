Ufficiale: Pirlo è il nuovo allenatore del Fatih Karagumruk (Di domenica 12 giugno 2022) Adesso è Ufficiale: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore del Fatih Karagumruk. Ad annunciarlo è stato lo stesso club turco, che ha fatto firmare al tecnico ex Juventus un contratto di un anno. Il prossimo martedì 14 giugno Pirlo sarà presentato in conferenza stampa, e sarà il secondo tecnico italiano nella storia del club di Istanbul, dopo Francesco Farioli. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Adesso è: Andreaè ildel. Ad annunciarlo è stato lo stesso club turco, che ha fatto firmare al tecnico ex Juventus un contratto di un anno. Il prossimo martedì 14 giugnosarà presentato in conferenza stampa, e sarà il secondo tecnico italiano nella storia del club di Istanbul, dopo Francesco Farioli. SportFace.

