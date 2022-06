Ufficiale, Pirlo è il nuovo allenatore del Fatih Karagumruk: i dettagli del contratto | FOTO (Di domenica 12 giugno 2022) Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore del Fatih Karagümrük, club del massimo campionato turco che ha chiuso l’ultima Super Liga all’8° posto. Inizia una nuova avventura a sorpresa per l’ex allenatore della Juventus, le trattative con i club del campionato di Serie A non hanno avuto esito positivo. Pirlo ha firmato il contratto per una sola stagione e percepirà un ingaggio di 1,5 milioni netti più bonus. “Il calciatore di fama mondiale ha recentemente allenato la Juventus, uno dei club più importanti d’Europa. Dopo aver avuto esperienza anche in Champions League con la Juventus, Pirlo ha firmato il contratto che lo ha reso tesserato al Karagümrük per 1 anno, a partire dal 1 luglio. ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 12 giugno 2022) Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata: Andreaè ildelKaragümrük, club del massimo campionato turco che ha chiuso l’ultima Super Liga all’8° posto. Inizia una nuova avventura a sorpresa per l’exdella Juventus, le trattative con i club del campionato di Serie A non hanno avuto esito positivo.ha firmato ilper una sola stagione e percepirà un ingaggio di 1,5 milioni netti più bonus. “Il calciatore di fama mondiale ha recentemente allenato la Juventus, uno dei club più importanti d’Europa. Dopo aver avuto esperienza anche in Champions League con la Juventus,ha firmato ilche lo ha reso tesserato al Karagümrük per 1 anno, a partire dal 1 luglio. ...

