Ucraina, ultime notizie. Kiev: attivati due corridoi terrestri per esportare grano (Di domenica 12 giugno 2022) Draghi, Macron e Scholz sono pronti ad andare insieme a Kiev per incontrare Zelensky prima del vertice del G7 in programma dal 26 giugno, secondo la stampa tedesca. Ieri a Kiev la visita a sorpresa della Von der Leyen: l'Ucraina è sulla strada giusta per entrare nell'Ue. Zelensky critica i paesi "scettici": tenere Kiev fuori va contro la stessa Ue

