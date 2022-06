Ucraina in Ue, von der Leyen: “Per Paesi sarà storica decisione” (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – I Paesi membri della Ue dovranno prendere “una storica decisione” sull’adesione dell’Ucraina all’Unione al vertice del 23-24 giugno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rientrando in Polonia dalla missione a Kiev. “Spero che tra 20 anni, quando guarderemo indietro, potremo dire di aver fatto la cosa giusta”, ha aggiunto. La sfida sarà uscire dal vertice di fine giugno con una posizione unitaria “che rifletta la portata di questa storica decisione”, ha detto ancora von der Leyen che durante i colloqui ieri a Kiev ha discusso i punti ancora rimasti aperti della richiesta dell’adesione dell’Ucraina. Entro la fine della prossima settimana la Commissione pubblicherà le ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Imembri della Ue dovranno prendere “una” sull’adesione dell’all’Unione al vertice del 23-24 giugno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der, rientrando in Polonia dalla missione a Kiev. “Spero che tra 20 anni, quando guarderemo indietro, potremo dire di aver fatto la cosa giusta”, ha aggiunto. La sfidauscire dal vertice di fine giugno con una posizione unitaria “che rifletta la portata di questa”, ha detto ancora von derche durante i colloqui ieri a Kiev ha discusso i punti ancora rimasti aperti della richiesta dell’adesione dell’. Entro la fine della prossima settimana la Commissione pubblicherà le ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen è in visita a Kiev. 'Torno per incontrare il presidente Zelensky e il premier Shmyha… - vaticannews_it : #PapaFrancesco e la @vonderleyen per mettere fine alla guerra in #Ucraina. Colloquio oggi in Vaticano tra il Pontef… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen: 'La crisi alimentare e del grano ucraino è frutto di un freddo, insensibile e calco… - dolores20943592 : RT @ImolaOggi: Il regime Zelensky fa arrestare gli oppositori e vieta i partiti filo-russi. Von der Leyen: 'l’Ucraina è sulla strada giusta… - serenel14278447 : Von Der Leyen: 'l'Ue sia unita, sull'Ucraina una scelta storica' -