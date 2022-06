Ucraina, avanza offensiva russa ma per Zelensky Donbass “resiste” (Di domenica 12 giugno 2022) In Ucraina continuano intensi combattimenti e il conflitto prosegue ormai da 109 giorni. avanza l'offensiva russa, mentre per il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il Donbass “resiste”. “Le truppe ucraine stanno gradualmente liberando il territorio della regione di Kherson”, ha detto Zelensky nel consueto discorso serale. “Il villaggio di Tavriis'ke – ha continuato – è stato aggiunto all'elenco degli insediamenti restituiti al nostro stato. C'è un certo successo anche nella regione di Zaporizhzhia. A Severodonetsk continuano feroci battaglie di strada”. Secondo l'ultimo aggiornamento dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, l'esercito russo conduce assalti a Severodonetsk ma “invano”. Per il governatore dell'Oblast di Lugansk, Serhiy ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Incontinuano intensi combattimenti e il conflitto prosegue ormai da 109 giorni.l', mentre per il presidente ucraino, Volodymyr, il”. “Le truppe ucraine stanno gradualmente liberando il territorio della regione di Kherson”, ha dettonel consueto discorso serale. “Il villaggio di Tavriis'ke – ha continuato – è stato aggiunto all'elenco degli insediamenti restituiti al nostro stato. C'è un certo successo anche nella regione di Zaporizhzhia. A Severodonetsk continuano feroci battaglie di strada”. Secondo l'ultimo aggiornamento dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, l'esercito russo conduce assalti a Severodonetsk ma “invano”. Per il governatore dell'Oblast di Lugansk, Serhiy ...

