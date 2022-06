Uccide il padre e chiama il 112 | ragazzo di 19 anni ai carabinieri | «L' ho ammazzato» La vittima aveva 57enne Tragedia a Sesto San Giovanni

Pubblicità

Lucia05149332 : RT @Corriere: ?? Il figlio di 19 anni ha ucciso il padre di 57 e ha chiamato carabinieri - franconemarisa : Omicidio a Sesto San Giovanni Ragazzo di 19 anni uccide il padre e chiama i carabinieri - MediasetTgcom24 : Sesto San Giovanni (Milano), 19enne uccide il padre e chiama il 112 #sestosangiovanni - SkyTG24 : Omicidio a Sesto San Giovanni, 19enne uccide il padre e chiama il 112 - ledicoladelsud : Milano, 19enne uccide il padre e chiama i carabinieri -

Un ragazzo di 19 anni questa mattina ha ucciso il, 57 anni, con cui viveva a Sesto San Giovanni alle porte di Milano. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri del SIS e il medico legale. A chiamare il 112 è stato lo stesso ...Il figlio, Oreste,la madre Clitennestra per vendicare il. Se fosse un film di hollywood ambientato nella Sicilia mafiosa, sarebbe una sorta di "Il Padrino". Far parlare la modernità che ...Omicidio nella mattinata di oggi a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove un figlio di 19 anni uccide il padre di 57 anni e poi si costituisce ai Carabinieri. Omicidio a Milano, figlio ...Ha ucciso il padre e chiama il 112. La tragedia è avvenuta a a Sesto San Giovanni alle porte di Milano. L'omicida reo confesso è un ragazzo di 19 anni. La vittima aveva ...