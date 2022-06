Tv digitale | salta il canone? | Allucinanti disservizi Rai | canali perduti | il punto e le soluzioni “in diretta”

Leggi su newstv

(Di domenica 12 giugno 2022) Il grande cambiamento sulle piattaforme digitali porterà pure enormi vantaggi. Ma per ora sta creando caos e disorientamento tra milioni di italiani, sia a livello nazionale che regionale. Ecco le ultime notizie per recuperare ispostati e. Non passa settimana senza che il grande turnover die frequenze produca i suoi effetti. Effetti di confusione e caos, principalmente. Super caos suirai Web SourceIn prospettiva, sappiamo che il risultato sarà una migliore distribuzione e qualità dell’offerta, ma nel frattempo i continui cambiamenti producono più che altro rabbia e disorientamento in milioni di italiani, incapaci di ritrovare al loro posto iche amavano, e per questo giustamente irritati. Sarebbe stato meglio un cambiamento solo Gli esperti del settore hanno più ...