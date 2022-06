TS – Gatti, che bella storia! Lo manda Torricelli (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-12 17:40:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Non so se crediate alle coincidenze che il calcio ama disseminare sul cammino dei suoi protagonisti. Nelle stesse ore in cui Giorgio Chiellini svuota l’armadietto dello spogliatoio alla Continassa, si moltiplicano gli elogi per Federico Gatti dopo il brillante esordio azzurro contro l’Inghilterra. Gatti, il difensore candidato a raccogliere l’eredità del Grande Capitano, campione d’Europa e leggenda bianconera. Quasi un ideale passaggio di testimone sull’asse Wolverhampton-Torino. La storia di Gatti è appassionante, di quelle che solo il football sa raccontare. Egli non ha ancora giocato un minuto in Serie A. Quattro anni fa era in Serie D, due anni fa in C, l’ultimo campionato l’ha giocato in B con il Frosinone. Prima di ieri, il difensore torinese non aveva mai ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-12 17:40:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Non so se crediate alle coincidenze che il calcio ama disseminare sul cammino dei suoi protagonisti. Nelle stesse ore in cui Giorgio Chiellini svuota l’armadietto dello spogliatoio alla Continassa, si moltiplicano gli elogi per Federicodopo il brillante esordio azzurro contro l’Inghilterra., il difensore candidato a raccogliere l’eredità del Grande Capitano, campione d’Europa e leggenda bianconera. Quasi un ideale passaggio di testimone sull’asse Wolverhampton-Torino. La storia diè appassionante, di quelle che solo il football sa raccontare. Egli non ha ancora giocato un minuto in Serie A. Quattro anni fa era in Serie D, due anni fa in C, l’ultimo campionato l’ha giocato in B con il Frosinone. Prima di ieri, il difensore torinese non aveva mai ...

OptaPaolo : 11 - Federico #Gatti è il giocatore dell'Italia che oggi ha: effettuato piú duelli (11) fatto piú respinte difensi… - enpaonlus : Zecche, rischio per cani e gatti. Il veterinario: «Ecco i sintomi e come toglierle (usando l'olio)» Proteggiamo i n… - EnricoTurcato : Federico #Gatti - originario di Rivoli (Paese che @romeoagresti conosce bene) - lanciato titolare in Nazionale senz…