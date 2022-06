Trasporti e spostamenti, cosa cambia dal 1 aprile? Cosa si può fare senza vaccino o green pass (Di domenica 12 giugno 2022) Da venerdì 1 aprile entra in vigore il nuovo decreto riaperture e il 31 marzo termina lo stato di emergenza. Questo vuol dire che anche sul fronte degli spostamenti e dei Trasporti cambieranno molte cose e ci saranno meno restrizioni. In particolare, andranno a cadere diverse limitazioni per chi non ha il vaccino o ha solo il green pass base e non quello rafforzato, andiamo a scoprire Cosa succede e dove si potrà andare. Dove si può andare senza vaccino? Dall’1 aprile sarà possibile per chiunque prendere mezzi pubblici del trasporto locale (dunque gli autobus in città e le metropolitane) senza bisogno di mostrare la certificazione verde, sia green ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Da venerdì 1entra in vigore il nuovo decreto riaperture e il 31 marzo termina lo stato di emergenza. Questo vuol dire che anche sul fronte deglie deicambieranno molte cose e ci saranno meno restrizioni. In particolare, andranno a cadere diverse limitazioni per chi non ha ilo ha solo ilbase e non quello rafforzato, andiamo a scopriresuccede e dove si potrà andare. Dove si può andare? Dall’1sarà possibile per chiunque prendere mezzi pubblici del trasporto locale (dunque gli autobus in città e le metropolitane)bisogno di mostrare la certificazione verde, sia...

Pubblicità

elladide : @Br1ckAnother1 @iannetts70 Ricordo bene. Qui devo dire che i trasporti “locali” sono stati esclusi dall’obbligo vac… - delle_lina : Rendere #Viterbo una città #sicura investendo nei trasporti. Il nostro obiettivo è quello di introdurre corse nottu… - davidegolfieri : RT @PMTerredargine: #PMTerredargine #PLinforma #BiketoWork2022 Approvazione del sistema incentivante a favore di persone fisiche che effett… - annalisableve4 : RT @BimbePeppe: Come essere sostenibili (suggerimenti di Twitter) TRASPORTI -bici e spostamenti in bici -bici elettrica -??ibrida, ibrida… - auanasghens : RT @BimbePeppe: Come essere sostenibili (suggerimenti di Twitter) TRASPORTI -bici e spostamenti in bici -bici elettrica -??ibrida, ibrida… -