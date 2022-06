Tottenham senza limiti: pronti 60 milioni per Richarlison (Di domenica 12 giugno 2022) Il Tottenham di Antonio Conte, secondo quanto riportato da UOL Sport, sta portando avanti la trattativa con l'Everton per Richarlison: pronti... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 giugno 2022) Ildi Antonio Conte, secondo quanto riportato da UOL Sport, sta portando avanti la trattativa con l'Everton per...

Glongari : Apprezzato in #serieA il profilo di #Tanganga del #Tottenham. Tante richieste di informazioni per il difensore clas… - Vittoooo : @itifosiwebeti @BrunoGalvan85 Ma che c'entrano i tifosi del Napoli??? Parlate senza sapere di cosa parlate. È una s… - Michele12565598 : RT @DucNuccio: Comunque si può dire che i contratti faraonici fatti da Marotta e Paratici hanno bloccato il mercato Juve per anni?? E ora f… - DucNuccio : Comunque si può dire che i contratti faraonici fatti da Marotta e Paratici hanno bloccato il mercato Juve per anni?… -

Juve: tanti nomi, ma la sostanza ... e qui torna lo spettro di Fabio Paratici, che però a Londra sponda Tottenham non solo è riuscito a trattenere Harry Kane al suo arrivo, ma ha anche fatto un mercato tranquillo e senza vincoli, e ... Decolla l'asta per Bremer: Conte in pole, Inter e Milan superate Uno dei giocatori al centro del calciomercato estivo è senza dubbio Gleison Bremer. Il Tottenham di Conte in pole: Inter e Milan superateHa attirato su di sé l'attenzione della Serie A e non solo Gleison Bremer dopo l'ultima stagione disputata. Il ... Footballnews24.it Tottenham, fatta per un difensore del Middlesbrough Secondo il Guardian, Tottenham e Middlesbrough hanno raggiunto un accordo a circa 23 milioni di sterline per il cartellino di Djed Spence, terzino destro della nazionale u21 inglese, autore di una gra ... TUTOSPORT - Torino, il Tottenham ha alzato il pressing per Bremer Il Tottenham alza il pressing per Bremer. Secondo quanto riporta Tuttosport, settimana prossima i dirigenti degli Spurs potrebbero incontrare a Londra quelli del Torino per parlare del centrale. Al ... ... e qui torna lo spettro di Fabio Paratici, che però a Londra spondanon solo è riuscito a trattenere Harry Kane al suo arrivo, ma ha anche fatto un mercato tranquillo evincoli, e ...Uno dei giocatori al centro del calciomercato estivo èdubbio Gleison Bremer. Ildi Conte in pole: Inter e Milan superateHa attirato su di sé l'attenzione della Serie A e non solo Gleison Bremer dopo l'ultima stagione disputata. Il ... Tottenham, Conte se lo gode: Son capocannoniere con e senza rigori Secondo il Guardian, Tottenham e Middlesbrough hanno raggiunto un accordo a circa 23 milioni di sterline per il cartellino di Djed Spence, terzino destro della nazionale u21 inglese, autore di una gra ...Il Tottenham alza il pressing per Bremer. Secondo quanto riporta Tuttosport, settimana prossima i dirigenti degli Spurs potrebbero incontrare a Londra quelli del Torino per parlare del centrale. Al ...