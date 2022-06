Tosi e Sboarina divisi, Tommasi avanti a Verona. Ma al ballottaggio... (Di domenica 12 giugno 2022) Colpo di scena a Verona, dove Damiano Tommasi con le sue liste civiche e con il sostegno di Pd e Movimento 5 Stelle è dato in vantaggio al 37-41% sui rivali del centrodestra. Il primo exit poll sorride all'ex calciatore, che attende di sapere chi sfiderà al ballottaggio del 26 giugno. Il sindaco uscente Federico Sboarina e l'ex leghista Flavio Tosi sono al 27-31%. Un segnale pesante per il centrodestra, che ha pagato le divisioni: Fratelli d'Italia e Lega hanno corso con Sboarina e Forza Italia ha invece puntato su Tosi con la sponda di Italia Viva. Già alla vigilia si sapeva che Verona sarebbe stata tra le città più delicate per il centrodestra. Gli equilibri interni alla coalizione potrebbero spostarsi a seconda di quello ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Colpo di scena a, dove Damianocon le sue liste civiche e con il sostegno di Pd e Movimento 5 Stelle è dato in vantaggio al 37-41% sui rivali del centrodestra. Il primo exit poll sorride all'ex calciatore, che attende di sapere chi sfiderà aldel 26 giugno. Il sindaco uscente Federicoe l'ex leghista Flaviosono al 27-31%. Un segnale pesante per il centrodestra, che ha pagato leoni: Fratelli d'Italia e Lega hanno corso cone Forza Italia ha invece puntato sucon la sponda di Italia Viva. Già alla vigilia si sapeva chesarebbe stata tra le città più delicate per il centrodestra. Gli equilibri interni alla coalizione potrebbero spostarsi a seconda di quello ...

