Toscana al voto | attesa alta affluenza nei grandi Comuni Tutti corrono per tentare i “ribaltoni”

Pubblicità

controradio : Referendum e comunali: info sul voto in Toscana - GruppoFICamera : RT @DeborahBergamin: Chiudiamo questa bellissima ed entusiasmante campagna elettorale a #Carrara. La città ha l’opportunità di affidarsi e… - DeborahBergamin : Chiudiamo questa bellissima ed entusiasmante campagna elettorale a #Carrara. La città ha l’opportunità di affidarsi… - intoscana : Oltre 362mila i toscani chiamati a scegliere il nuovo sindaco in 28 comuni. Si vota anche a Pistoia e Lucca.… - GazzettadiSiena : L’Asl Toscana sud est spiega come poter esercitare il proprio diritto di voto -

Ventotto comuni su 273 aldomani in- di cui cinque sopra i 15mila abitanti - e tre sfide che potranno far sentire la loro onda lunga sulla politica nazionale: Lucca, Pistoia e Carrara. A Lucca sono sette i ...Ventotto comuni su 273 aldomani in- di cui cinque sopra i 15mila abitanti - e tre sfide che potranno far sentire la loro onda lunga sulla politica nazionale: Lucca, Pistoia e Carrara. A Lucca sono sette i ...Firenze, 12 giugno 2022 - Voto amministrativo con prospettiva elezioni politiche del ’23. Sono 28 i Comuni in Toscana, 20 in Liguria e 7 in Umbria alle urne. Tre capoluoghi (Pistoia e Lucca, La Spezia ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta ...